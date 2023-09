Segundo Encontro de Carros Antigos de Itirapina acontece nos dias 14 e 15 de outubro

SIGA O SCA NO

Os amantes de carros antigos têm um encontro marcado nos dias 14 e 15 de outubro, na Praça da Matriz, no centro da cidade. O município sediará o Segundo Encontro de Carros Antigos e Motos, um evento que promete reviver a nostalgia e apaixonar-se por veículos clássicos.

O evento contará com uma exposição de carros antigos de diversos modelos e épocas, cuidadosamente preservados pelos apaixonados por automóveis clássicos. Os visitantes poderão admirar a elegância dos modelos icônicos do passado e compartilhar sua paixão com outros entusiastas.

Além da exposição, o evento contará com diversas atrações, como shows ao vivo, food trucks e atividades para todas as idades. Será uma verdadeira celebração do amor pelos carros antigos!

