Segunda semana de comemorações dos 132 anos de Ibaté começa com festa para a criançada neste sábado

Das 9h ao meio-dia, será realizada uma grande festa para as crianças, abrindo a segunda semana de celebrações do aniversário da cidade.

O evento vai contar com brinquedos infláveis, trenzinho gratuito e muitas outras atrações que prometem animar a criançada.

Toda a estrutura está sendo preparada para oferecer um momento de lazer, diversão e confraternização para as famílias ibateenses.

“A festa de aniversário de Ibaté também é das crianças. Pensamos com muito carinho em proporcionar momentos especiais para elas, porque é uma comemoração que envolve toda a cidade”, destaca o prefeito Ronaldo Venturi.

Ainda no sábado, o festival de balonismo vai colorir o céu da cidade e à noite, na Pirâmide, o Night Glow vai deixar a festa muito mais iluminada, além do primeiro Festival Gospel que marcará a noite com muito louvor e fé.

As comemorações pelos 132 anos de Ibaté continuam a todo vapor, e neste sábado (28), a alegria será garantida para os pequenos com a organização da Secretaria Adjunta de Cultura e Turismo.