Segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe começa nesta quinta-feira (16) em Ibaté

A Secretaria Municipal da Saúde de Ibaté informou que, até o início dessa semana 92% do grupo prioritário já tinha sido vacinado contra a gripe influenza na cidade, ultrapassando a meta de 90% de cobertura. Nesta quinta-feira (16), começa a segunda etapa da vacinação contra a gripe influenza em todo o país.

A secretária adjunta da Saúde, Elaine Sartorelli Breanza, explica que nesta nova fase o governo federal antecipou a vacinação dos indígenas, que seriam contemplados na terceira etapa. “De acordo com o Ministério da Saúde, a medida foi necessária pela vulnerabilidade para adoecimento e complicações por gripe dessa população. Assim como os motoristas e cobradores de transporte coletivo, que também serão vacinados a partir desta quinta-feira”, explicou.

O transporte e a entrega de cargas são serviços essenciais durante a pandemia de covid-19 no país, por isso, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transportes coletivo, se juntam ao grupo prioritário da segunda fase da campanha.

Elaine conta que, com as mudanças, os professores que seriam contemplados nessa fase, passam a integrar o grupo prioritário da terceira etapa, tendo em vista que as aulas estão suspensas. “Também integram o público da segunda fase, doentes crônicos, profissionais das forças de segurança e salvamento, e funcionários do sistema prisional”, contou.

Todos devem procurar uma unidade de saúde mais próxima da sua residência, munidos da carteira de vacinação e algum documento como carteira de trabalho, contracheque com documento de identidade, carteira de sócio dos sindicatos de transportes ou carteira de habilitação categorias C ou E, para comprovar a situação.

A campanha foi iniciada no dia 23 de março, antecipando a vacinação dos idosos e trabalhadores da saúde, como ação de enfrentamento à pandemia. A secretária de Saúde lembra que esta vacina não tem eficácia contra o coronavírus, porém, neste momento, segundo o Ministério da Saúde, auxiliará os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico da gripe, já que os sintomas são parecidos, para chegar mais rapidamente a conclusão do diagnóstico de coronavírus. E, ainda, ajuda a reduzir a procura por serviços de saúde.

A terceira fase da campanha ocorrerá a partir de 9 de maio, para professores, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, grávidas, mães no pós-parto, pessoas acima de 55 anos e pessoas com deficiência. A campanha segue até 22 de maio para todos do público-alvo. A meta é vacinar, pelo menos, 90% de cada um desses grupos. O dia “D” de mobilização nacional para a vacinação acontece no dia 9 de maio.

Em 2020, até o dia 6 de abril, foram registrados 853 casos de influenza (gripe) em todo o país, com 100 mortes. Em Ibaté, não teve nenhum caso registrado dessa doença.

