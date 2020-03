Secretaria Municipal da Saúde de Ibaté afirma que município possui quatro respiradores mecânicos

Crédito: Divulgação

Durante a quarentena, a imprensa no país passou a ser considerado serviço essencial, de acordo com o decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União, em edição extra, nesta segunda-feira, 23.

Assim sendo, e procurando sempre manter a credibilidade, confiabilidade e seriedade das informações, o portal Região em Destake entrou em contato com o Comitê de Contingência contra o Coronavírus de Ibaté para questionar sobre os respiradores mecânicos.

De acordo com as informações passadas, a Secretaria Municipal da Saúde possui, atualmente, quatro respiradores, sendo dois no centro cirúrgico e um na sala de emergência do Hospital; e um na UTI Móvel.

A secretária adjunta da Saúde, Elaine Sartorelli Breanza, ressalta que o município também está em busca de adquirir novos respiradores, porém, a falta desse equipamento já é uma realidade no mundo inteiro. “Os respiradores são equipamentos médicos que ajudam as pessoas a respirar quando o sistema respiratório apresenta dificuldades de funcionar plenamente, como acontece com as pessoas que contraem a Covid-19 e apresentam quadros clínicos graves. O que esses aparelhos fazem é levar o ar por um tubo na traqueia dos pacientes para os pulmões. Temos quatro respiradores e tentando adquirir novos equipamentos, mas estamos com dificuldade de encontrá-los”, explicou. (Região em Destake)

