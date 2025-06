Secretaria de Serviços Públicos intensifica limpeza e manutenção no Jardim Primavera e José Giro

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, está realizando neste sábado (07), uma ampla ação de limpeza e manutenção nas ruas e áreas verdes dos bairros Jardim Primavera e José Giro.

A iniciativa atende à determinação do prefeito Ronaldo Venturi, que tem reforçado o compromisso com a organização e o bem-estar da população.

Várias frentes de trabalho foram mobilizadas, contando com equipes operacionais e máquinas especializadas para executar os serviços de varrição, retirada de entulhos, roçagem e manutenção das vias públicas.

De acordo com o Secretário de Serviços Públicos, Ivan Lins, a ação no Jardim Primavera faz parte de um cronograma contínuo de melhorias nos bairros da cidade. “Estamos intensificando ainda mais o trabalho de limpeza em todos os bairros, por determinação do Prefeito Ronaldo Venturi. Essas ações são fundamentais para manter a cidade limpa e organizada. Também contamos com o apoio da população para que evitem o descarte irregular de lixo em áreas verdes e vias públicas”. Ressaltou o secretário.

A administração municipal reforça a importância da conscientização comunitária para o descarte correto de resíduos e o cuidado com os espaços públicos, contribuindo para uma cidade mais limpa, saudável e acolhedora para todos.

Leia Também