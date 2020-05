Secretaria de Saúde de Ibaté alerta população nos cuidados com a dengue

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde alerta a população para que continue colaborando no sentido de evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti na cidade de Ibaté.

Os dados divulgados nesta terça-feira, 12, mostram que o município tem 22 casos confirmados, atualmente, das 104 notificações registradas. Outras três aguardam resultados de exames.

A secretaria adjunta da Saúde, Elaine Sartorelli Breanza, reforça o pedido. “Temos uma pandemia de Coronavírus [Covid-19] no país, mas temos que manter o foco e cuidar para que os casos de dengue não se tornem uma grande preocupação no município”, relatou.

Paula Fiorani, enfermeira responsável pela Vigilância Epidemiológica, relata que a proliferação do mosquito é altamente evitável, se todos tomarem os cuidados necessários. “A dengue é uma doença totalmente evitável. Se todos fizessem a sua parte, eliminando os criadouros do mosquito, não teríamos sequer casos da doença”, afirmou.

A enfermeira lembra que a liberação do funcionamento de ferros velhos na cidade também colaborou, significativamente, com o registro baixo no número de casos da doença. “Muita gente estava estocando recicláveis em suas residências. Agora, com o funcionamento desses estabelecimentos, a população consegue vender seus recicláveis, ajudar a renda familiar nesse momento difícil e colaborar diretamente com a saúde pública da nossa cidade", relatou.

As principais medidas de prevenção e combate ao Aedes Aegypti são:

• Manter bem tampado tonéis, caixas e barris de água;

• Lavar semanalmente com água e sabão tanques utilizados para armazenar água;

• Manter caixas dagua bem fechadas;

• Remover galhos e folhas de calhas;

• Não deixar água acumulada sobre a laje;

• Encher pratinhos de vasos com areia ate a borda ou lavá-los uma vez por semana;

• Trocar água dos vasos e plantas aquáticas uma vez por semana;

• Colocar lixos em sacos plásticos em lixeiras fechadas;

• Fechar bem os sacos de lixo e não deixar ao alcance de animais;

• Manter garrafas de vidro e latinhas de boca para baixo;

• Acondicionar pneus em locais cobertos;

• Fazer sempre manutenção de piscinas;

• Tampar ralos;

• Colocar areia nos cacos de vidro de muros ou cimento;

• Não deixar água acumulada em folhas secas e tampinhas de garrafas;

• Vasos sanitários externos devem ser tampados e verificados semanalmente;

• Limpar sempre a bandeja do ar condicionado;

• Lonas para cobrir materiais de construção devem estar sempre bem esticadas para não acumular água;

• Catar sacos plásticos e lixo do quintal.

