Secretaria de Esportes de Ibaté divulga medidas para enfrentamento da pandemia coronavírus

Na tarde desta segunda-feira, 16, o prefeito de Ibaté, José Luiz Parella (PSDB), convocou secretários e diretores de todas as Secretarias Municipais para anunciar as medidas, conforme o Estado vem solicitando, contra a disseminação do coronavírus, que se tornou um pesadelo em todo o mundo.

Com isso, a Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Lazer vai adotar medidas protetivas para que seja assegurada a integridade de todos os atletas e também seus familiares. “Vamos seguir as normas que os governos e a própria Organização Mundial de Saúde (OMS) estão solicitando e evitar aglomeração de pessoas em locais fechados e até mesmo realizando atividades juntas. Vale ressaltar que em nossa cidade não temos nenhum caso e estamos tomando essas atitudes para que assim permaneça”, comentou o diretor Raul Seixas.

Segue abaixo as mudanças nas atividades esportivas em Ibaté:

ACADEMIA MUNICIPAL JARDIM AMÉRICA: Fechada para uso de alunos, a partir de terça-feira (17), POR TEMPO INDETERMINADO;

AULAS DE ZUMBA PIRAMIDE: canceladas por TEMPO INDETERMINADO;

GINÁSIO DONATO ROCITTO: treinos de Futsal Feminino, Futsal Masculino, FutBaby, Tênis de Mesa e Voleibol Masculino e Feminino: cancelados por TEMPO INDETERMINADO;

ESTÁDIO MUNICIPAL DAGNINO ROSSI: Futbaby noturno, Atletismo, Futebol categorias de base – treinos paralisados por TEMPO INDETERMINADO; aberto ao público para caminhadas e atividades físicas sem aglomeração;

