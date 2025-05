Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado reúne empresários em Ibaté em parceria com a Prefeitura

Durante o encontro, foram debatidas propostas que visam não só gerar empregos, mas também qualificar a mão de obra - Crédito: Divulgação

A cidade de Ibaté recebeu, nesta quarta-feira, 28, a visita do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima. O encontro, realizado no Paço Municipal, contou com a presença do prefeito Ronaldo Venturi, do vice-prefeito Damião Sousa, de secretários municipais e de lideranças empresariais e políticas do município e da região.

O objetivo da reunião foi discutir ações estratégicas do plano de desenvolvimento regional, buscando fortalecer a economia local, estimular o empreendedorismo e atrair novos investimentos, alinhados às vocações e potencialidades de Ibaté.

Durante o encontro, foram debatidas propostas que visam não só gerar empregos, mas também qualificar a mão de obra local e criar um ambiente ainda mais favorável para os negócios.

O prefeito Ronaldo Venturi destacou a importância da parceria entre o município e o Governo do Estado para promover o crescimento econômico da cidade. “Estamos trabalhando para que Ibaté continue crescendo, gerando empregos e oportunidades para nossa população. A parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é fundamental para que possamos criar condições para atrair empresas e fortalecer nossos empreendedores locais. Nosso compromisso é com o desenvolvimento sustentável e com a melhoria da qualidade de vida da nossa gente”. Afirmou o prefeito.

O secretário Jorge Lima reforçou que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está empenhada em apoiar os municípios na criação de políticas públicas que impulsionem a geração de renda e desenvolvimento.

