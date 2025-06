Secretaria de Assistência Social e CRAS de Ibaté não terão atendimento na manhã desta sexta-feira

O evento acontecerá no Centro Comunitário “João Batista Lopes”, localizado na Rua Dr. Teixeira de Barros, Vila Santa Terezinha e contará com a participação de representantes do poder público, usuários do sistema e sociedade civil.

Neste ano, a conferência traz como tema principal “20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência”, promovendo um importante espaço de debate e deliberação sobre os avanços, desafios e diretrizes da política pública de assistência social no município.

O atendimento ao público na Secretaria de Assistência Social e Cras será retomado normalmente às 13h na sexta-feira, 27.

A Prefeitura de Ibaté informa que, nesta sexta-feira, dia 27 de junho, a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) estarão com o atendimento ao público suspenso das 8h às 13h, devido à realização da XIV Conferência Municipal de Assistência Social.