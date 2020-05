Secretaria da Saúde de Ibaté inicia terceira fase de vacinação contra a gripe nesta segunda-feira, 11

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, através da Secretaria Municipal da Saúde, informa que a terceira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe Influenza (H1N1) terá início nesta segunda-feira, 11, e será dividida em duas etapas.

A secretaria adjunta da Saúde, Elaine Sartorelli, conta que a primeira ocorre no período de 11 a 17 de maio, com foco nas pessoas com deficiência; crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes; mães no pós-parto até 45 dias. “A segunda etapa ocorre entre 18 de maio a 5 de junho e estão incluídos os professores das escolas públicas e privadas e os adultos de 55 a 59 anos de idade”, contou.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe segue até o dia 5 de junho – ganhando duas semanas a mais de imunização, já que inicialmente se encerraria no dia 22 de maio – e a meta é vacinar, pelo menos, 90% de cada um desses grupos.

Elaine ressalta que fazem parte do grupo da 3ª fase: Pessoas com deficiência; Professores; Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

Gestantes; Mães no pós-parto até 45 dias; e pessoas de 55 anos a 59 anos de idade. “A cidade está abastecida para a continuação da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe”, afirmou a secretária.

As vacinas serão aplicadas em todas as unidades de saúde da cidade e no Centro de Referência da Saúde da Mulher, a partir desta segunda-feira (11), das 8h às 16h.

A vacina contra a gripe não protege contra o novo coronavírus, mas, sim, contra tipos de influenza (família à qual pertence o H1N1). E justamente por isso pode ajudar no diagnóstico por eliminação dos profissionais de saúde com suspeita de Covid-19. “Isso porque essas doenças contempladas pela vacina serão descartadas na triagem de pacientes que chegarem às unidades de saúde com sintomas gripais e informarem já terem sido imunizados”, explicou Elaine.

A secretária-adjunta ressalta que um segundo aspecto diz respeito ao fato de que o número de pessoas com síndromes gripais seria muito maior se não fosse promovida a campanha de vacinação. “Haveria, portanto, muito mais gente ocupando o sistema de saúde”, finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também