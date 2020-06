Secretaria da Saúde de Ibaté chama atenção de grupos com baixa adesão à vacinação contra Influenza

Crédito: Divulgação

Seguindo determinação do Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Ibaté prorrogou a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe até 30 de junho.

A enfermeira chefe da Vigilância Epidemiológica, Paula Fiorani, conta que a meta era vacinar 10.274 pessoas dos grupos prioritários, sendo que, até o momento, foram vacinadas 7.867 pessoas. Ela, porém, ressalta que alguns grupos há baixa procura para a vacinação. "São os grupos das crianças de 0 a 6 anos, que foram vacinadas até o momento somente 42% delas; das gestantes com 79%; e dos adultos de 55 a 59 anos, onde somente 28% tomaram a vacina”, destacou.

A secretária adjunta da Saúde, Elaine Sartorelli Breanza, fala sobre a importância da vacina aos grupos de risco. "Para as pessoas que fazem parte dos grupos de risco é fundamental tomarem a vacina. Crianças de 06 meses a menores de 06 anos, adultos de 55 a 59 anos, pessoas com comorbidades, idosos acima de 60 anos, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, pessoas com deficiência, caminhoneiros, professores da rede pública e privada, trabalhadores do transporte coletivo e profissionais da segurança e salvamento, que não foram vacinadas, devem procurar as unidades de saúde de segunda a sexta-feira, até dia 30 de junho”, explica.

A vacina é importante para reduzir complicações e óbitos por influenza e não tem eficácia contra o novo coronavírus, porém, neste momento, irá auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para a COVID-19, já que os sintomas são parecidos. E, ainda, ajuda a reduzir a procura por serviços de saúde.

