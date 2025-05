Savegnago inaugura primeiro posto de combustíveis do grupo

Primeiro posto inaugurado em Franca - Crédito: divulgação

Nesta quinta-feira, 15, o Grupo Savegnago inaugurou o primeiro Auto Posto Savegnago em Franca, município localizado no interior de São Paulo. A nova unidade está situada no estacionamento do Paulistão Atacadista, na Avenida Reinaldo Chioca, 600, no bairro Parque Progresso.

Com um investimento de R$ 2,5 milhões, o posto de combustíveis conta com uma área de 185 m² para abastecimento, equipada com três bombas, além de um espaço administrativo de 25 m², totalizando 210 m² de infraestrutura. A operação é realizada por uma equipe de 14 colaboradores, garantindo atendimento ágil e de qualidade.

A chegada do Auto Posto Savegnago em Franca amplia a presença da rede no setor de combustíveis, que agora possui cinco unidades no interior paulista uma em Sertãozinho e três em Ribeirão Preto.

"Com o Auto Posto Savegnago, oferecemos mais conveniência, facilidade e conforto aos nossos clientes de Franca. Afinal, eles podem aliar as compras no Paulistão Atacadista com o abastecimento do veículo no posto de combustível, sempre com qualidade e o melhor preço", afirmou Chalim Savegnago, presidente executivo do Grupo Savegnago.

Leia Também