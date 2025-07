Saúde de Ibaté recebe kits de atendimento pré hospitalar no dia mundial do Socorrista

Coincidentemente, neste mesmo dia, chegaram os novos kits de APH destinados ao setor de urgência e emergência 192, uma conquista que simboliza o compromisso com a qualidade e a humanização dos atendimentos prestados à população.

Os kits foram adquiridos com recursos próprios da Prefeitura e serão utilizados para equipar as ambulâncias do Hospital Municipal, proporcionando mais agilidade, segurança e eficiência nos atendimentos de urgência e emergência.

Essa iniciativa reforça o cuidado com a população e valoriza o trabalho das equipes que atuam na linha de frente do socorro.

Além dos novos equipamentos, a Secretaria de Saúde tem investido em capacitação contínua das equipes, com a realização de cursos e treinamentos voltados ao atendimento pré-hospitalar, garantindo que os profissionais estejam cada vez mais preparados para agir com agilidade, técnica e segurança.

Nesta sexta-feira, 11 de julho, data em que se comemora o Dia Mundial do Socorrista, a Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, celebra um importante avanço no atendimento pré-hospitalar (APH) do município.