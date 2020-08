SAP confirma que 90 presos testaram positivo para covid-19 em penitenciária da região

A Secretaria de Administração Penitenciária confirmou nesta quinta-feira, 6, que 90 presos da Penitenciária de Franca testaram positivo para o novo coronavírus. A SAP confirmou que está realizando testes em massa, em toda a população carcerária de Franca e do Estado, e que os presos seguem isolados.

“As pessoas privadas de liberdade e os servidores do sistema penitenciário paulista obedecem a um cronograma técnico da área da saúde. Esclarecemos que a Penitenciária de Franca já passa por esse processo. Porém, ressalvamos que os resultados da testagem são parciais, pois presos estão sendo testados. Até o momento, foram detectados no pavilhão habitacional III 90 presos com resultado positivo por Teste Rápido. Eles estão em isolamento”, diz a nota enviada pela SAP.

Além da testagem em massa, o órgão informou que a partir de hoje novas medidas de higienização e descontaminação, tanto dentro das celas como no pavilhão, estão sendo tomadas.

Com informações do portal GCN

