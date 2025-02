Santa Casa de São Carlos e Prefeitura de Ibaté discutem parceria para ampliação da complexidade do hospital

Hospital Municipal de Ibaté - Crédito: Divulgação

Nesta terça-feira (18), representantes da Santa Casa de São Carlos estiveram na Prefeitura Municipal de Ibaté para discutir uma possível parceria voltada ao fortalecimento e à ampliação da complexidade dos serviços do hospital municipal. O provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, o diretor técnico, Dr. Roberto Muniz Junior, o vice-diretor técnico, Dr. Flavio Guimarães, e o médico radiologista do Centro Integrado de Diagnóstico por Imagem (CIDI), Dr. Massoud Issa Sobrinho, foram recebidos pelo prefeito Ronaldo Venturi, pelo secretário municipal de Saúde, Diangeles Chagas Inocêncio da Silva, pela chefe de Gestão em Saúde, Andréia Spilla, e pelo secretário adjunto de Saúde, Eduardo Oliveira.

O diretor técnico da Santa Casa, Dr. Roberto Muniz Junior, destacou a qualidade do atendimento prestado no hospital de Ibaté e o potencial de crescimento da unidade. “O hospital tem capacidade para avançar na complexidade dos atendimentos, podendo, por exemplo, administrar o trombolítico em casos de AVC antes da transferência para a Santa Casa, garantindo mais agilidade no tratamento. Além disso, nosso objetivo é fortalecer a estrutura com exames como a tomografia e ampliar o atendimento de pequena e média complexidade, permitindo que mais pacientes sejam assistidos em Ibaté sem a necessidade de deslocamento para São Carlos. Há também potencial para que cirurgias sejam realizadas na unidade, aumentando a capacidade de produção do hospital”, afirmou.

O prefeito Ronaldo Venturi demonstrou interesse na parceria e ressaltou a importância de garantir um atendimento de qualidade à população. “Nosso foco é sempre oferecer o melhor cuidado para os pacientes. Temos interesse nessa parceria com a Santa Casa, mesmo que de forma gradual, pois o mais importante é que os moradores de Ibaté recebam um atendimento eficiente e resolutivo”, declarou.

Para o médico radiologista Dr. Massoud Issa Sobrinho, a implementação dos serviços da Santa Casa depende de um mapeamento detalhado da demanda. “O primeiro passo é entendermos quais são as principais necessidades da população. Nosso compromisso é garantir um serviço de diagnóstico eficiente e de qualidade. A cidade de Ibaté, ainda não conta com tomografia, e sabemos que a oferta desse exame será um grande avanço para o hospital”, pontuou.

Ao final da reunião, o provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, destacou os próximos passos para viabilizar a parceria. “Agora, precisamos avaliar os aspectos jurídicos para a implantação da tomografia, definir a participação da equipe de Neurologia e Cirurgia e, a partir disso, iniciar as primeiras ações. Esse diálogo com a Prefeitura de Ibaté é fundamental para estruturarmos um modelo de atendimento mais eficiente para a região”, concluiu.

