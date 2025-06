Santa Casa de cidade da região suspende visitas a pacientes por causa da influenza

Gripe - Crédito: Free Pik

A Santa Casa de Misericórdia de Barretos suspendeu temporariamente as visitas a pacientes internados nas enfermarias. A medida foi adotada diante do aumento no número de casos de síndromes respiratórias, como a gripe (influenza), entre pacientes.

De acordo com o médico infectologista da instituição, dra. Nauyta Naomi Campos Takaoka, o objetivo é reduzir a circulação de pessoas nas áreas internas do hospital e, com isso, evitar a transmissão de vírus respiratórios entre pacientes, acompanhantes e equipes profissionais.

As visitas nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) adultas e neonatais estão mantidas, com restrição de uma visita por dia. Já o direito a acompanhantes previstos na lei segue garantida para os grupos amparados, como crianças, idosos, gestantes, pessoas com deficiência e população indígena.

"Estamos com um número elevado de internações por doenças respiratórias e precisamos evitar a propagação desses vírus no ambiente hospitalar. Contamos com a colaboração da população para respeitar as orientações e, pedimos que quem se preocupe com alguns dos sintomas gripais, que não venham ao hospital como acompanhante", explicou a médica.

A suspensão das visitas é uma medida pontual e será reavaliada de acordo com o cenário epidemiológico nas próximas semanas.

