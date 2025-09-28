(16) 99963-6036
Saiba quem são as vítimas do grave acidente em Trabiju

28 Set 2025 - 09h48Por Da redação
Saiba quem são as vítimas do grave acidente em Trabiju - Crédito: Araraquara Agora Crédito: Araraquara Agora

Um trágico acidente registrado na noite deste sábado (27), por volta das 21h, na rodovia SPA-115/255, em Trabiju, resultou em três mortes. A colisão envolveu dois automóveis e um caminhão, segundo informações do boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Civil.

No VW/Gol estava o lenhador Luiz Roberto Rodrigues, de 52 anos, que faleceu ainda no local, assim como sua esposa, Maria Viana Silva, de 57 anos. Já no VW/Parati estava o veterinário Maurício Alexandre Munaretti, de 56 anos, que também não resistiu, apesar das tentativas de reanimação feitas pelas equipes de resgate.

De acordo com o registro policial, o acidente teve início após a colisão frontal entre o Gol e a Parati, que ficaram parados na pista em diferentes posições. Na sequência, um caminhão Mercedes-Benz Atego,acabou colidindo contra o Gol, agravando ainda mais a situação. Apesar do impacto, o motorista do caminhão e um colega não sofreram ferimentos.

Equipes da concessionária da via, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária atenderam à ocorrência. A Polícia Civil de Araraquara foi acionada e solicitou perícia para apurar as circunstâncias do acidente. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

