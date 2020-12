Ruas do Centro e de vários bairros de Ibaté recebem Tapa-buraco

Operação Tapa-buraco na Avenida São João em Ibaté - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, por meio de sua equipe de manutenção, continua realizando o serviço de tapa-buraco na cidade, o que garante a manutenção das vias públicas e maior segurança para o tráfego de veículos na cidade.

Usando massa asfáltica, a operação faz o reparo de pequenos danos causados pelo desgaste natural do asfalto, além de repor o piso após cortes para ligações

e consertos feitos pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE).

Nos últimos dias, várias ruas do Centro da cidade receberam o serviço, como a Avenida São João, a Rua Paulino Carlos, a Rua Bernardino de Campos e a Rua da Raia.

Na Vila Bandeirantes, o trabalho foi feito na Rua Feliciano Monte, Rua Edson Nene Gatti e Rua Nelson São Marcos. Já no Jardim Mariana, a melhoria foi feita na Rua Marcelo Thamos e na Rua Maria Klaic Mendes e no bairro Santa Terezinha, na Avenida Santa Rufina.

Anteriormente, a Prefeitura realizou o tapa-buraco nas Ruas Santa Ernestina, Visconde de Pelotas, Domingos Cardoso, Eduardo Apréia e Rua Doutor Tancredo Almeida Neves, além da Rua Elídio Teixeira, no Popular; Rua André Donatoni, no Encanto do Planalto e Rua Nicola Hércules, no Icaraí.

A operação Tapa-buraco em Ibaté é executada por funcionários da própria Prefeitura. Na programação, de acordo com as necessidades, outros bairros devem receber o serviço nos próximos dias.

