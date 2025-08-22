Rota prende procurado pela Justiça em cidade da região

Viatura da ROTA - Crédito: reprodução JC

Policiais militares da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA) prenderam, nesta quinta-feira (21), em Rio Claro (SP), um homem condenado por tráfico de drogas que estava foragido da Justiça Federal.

Segundo o registro policial, os militares cumpriram um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Federal de Dourados (MS). O indivíduo foi condenado a 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06).

A prisão ocorreu em uma residência na Rua 6 A, no bairro Vila Alemã. Durante a abordagem, o suspeito tentou se identificar com outro nome, apresentando um documento falso. Após ser questionado, confessou ter pago R$ 15 mil pela cédula de identidade.

Além do documento, os policiais apreenderam sete cartões bancários e um cartão do SUS em nome falso. Posteriormente, o homem admitiu sua verdadeira identidade, que foi confirmada com a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação por meio de seu advogado.

Diante dos fatos, além do cumprimento do mandado judicial, ele foi autuado em flagrante pelo crime de uso de documento falso (artigo 304 do Código Penal). O indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Também