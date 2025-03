Rompimento em rede de Ã¡gua prejudica abastecimento em bairros de IbatÃ©

Falta de água é problema crônico no bairro - Crédito: reprodução site Em Tempo

No sábado, 22 de março de 2025, moradores da região do CDHU e bairros adjacentes em Ibaté enfrentaram interrupção no abastecimento de água devido ao rompimento da rede localizada na Horta Municipal.

De acordo com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Obras, o reparo do problema tem se mostrado mais complexo do que o esperado, exigindo um tempo maior para a conclusão do serviço. Equipes técnicas seguem trabalhando para restabelecer o fornecimento o mais rápido possível.

A Prefeitura reforçou seu compromisso com a qualidade de vida da população e pediu a compreensão dos moradores enquanto os reparos são finalizados.

