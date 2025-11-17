Rodovia Washington Luís deve receber mais de 349 mil veículos no feriado da Consciência Negra

Crédito: Maycon Maximino

A Rodovia Washington Luís (SP-310) deve concentrar o maior fluxo de veículos no feriado prolongado de 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Segundo previsão da Ecovias Noroeste Paulista, 349.073 veículos devem trafegar pela SP-310 entre quarta-feira (19) e domingo (23). A concessionária estima que o maior pico de movimento ocorrerá na quinta-feira (20), entre 7h e 16h, no sentido capital-interior, e no domingo (23), das 9h às 20h, no sentido inverso.

A operação especial, montada em parceria com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), reforçará o atendimento e o monitoramento 24 horas, com o objetivo de garantir segurança e fluidez no trânsito. Como o feriado cai em uma quinta-feira, é esperado que muitas pessoas estendam o descanso até o fim de semana, aumentando o volume de viagens.

Além da Washington Luís, outros trechos importantes administrados pela Ecovias também devem registrar grande movimento. A Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326) deve receber 197.913 veículos. Já a SP-333 deve ter fluxo de 88.309 veículos. Nas rodovias SP-351 e SP-323, o movimento previsto é de 18.492 e 18.691 veículos, respectivamente.

A data, instituída como feriado nacional pela Lei 14.759/23, homenageia Zumbi dos Palmares e reforça a luta contra o racismo e a valorização da cultura afro-brasileira. A Ecovias recomenda que os motoristas se programem, respeitem os limites de velocidade e fiquem atentos aos horários de maior fluxo para evitar congestionamentos e viagens mais longas.

Leia Também