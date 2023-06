Rodovia Washington Luís deve ganhar outlet com 170 lojas no próximo ano

Anunciado para começar a ser construído em 2020, os investidores encontraram alguns percalços pelo caminho. Um deles a mudança de planos na aquisição de uma primeira área na Rodovia Washington Luís.

A intenção do fundo americano M10 Outlet Mall em investir R$ 400 milhões em Araraquara na construção do empreendimento voltado para o varejo multimarcas, continua, e com ele, gerar três mil empregos diretos e indiretos a partir da sua inauguração, deve se concretizar no ano que vem.

O modeloé parecido com o Outlet Premium da Rodovia dos Bandeirantes em Louveira-SP. No Brasil, outro empreendimento parecido é o Outlet Serra Gaúcha, em Canela-RS.

Durante a obra que será executada por uma empresa africana, através da sua afiliada brasileira (Global Projects Brasil) a expectativa é de geração de até 2,5 mil empregos diretos e mil indiretos, estando toda atividade atrelada ao setor da construção civil. Depois de inaugurado o empreendimento comercial deverá gerar cerca de mil empregos.

Com informações RCIA

O fundo americano M10 Outlet Mall, marcou para a próxima quarta-feira (14) o lançamento oficial do Outlet d’Arara, que deverá ser construído às margens da rodovia Washington Luís (SP-310), em Araraquara. O evento que irá ocorrer no Hotel Araucárias Flat, deve reunir diretores do grupo empresarial e investidores.