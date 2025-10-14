Rodovia da região ganha pedágio Free Flow

Pedágio Free Flow -

A Ecovias Noroeste Paulista avança com a ampliação do sistema de pedágio eletrônico conhecido como Free Flow no trecho sob sua concessão. Até o final de 2025, dois novos pórticos entrarão em operação na Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326): o primeiro no quilômetro 307, em Dobrada, com início previsto para novembro, e o segundo no quilômetro 357, em Taiúva, programado para dezembro.

Segundo Danyel Nunes, diretor superintendente da concessionária, os aprendizados obtidos com a instalação dos primeiros pórticos permitiram avanços significativos.

“Os aprendizados obtidos com a implantação dos primeiros nos trouxeram avanços importantes, principalmente no aperfeiçoamento de processos e na comunicação com os usuários. Isso tem contribuído para uma condução ainda mais eficiente e assertiva neste novo ciclo”, destacou Nunes.

Os projetos executivos já foram concluídos e as equipes trabalham agora na fase de instalação dos equipamentos e ajustes finais.

Região estratégica para o agronegócio

A Rodovia Brigadeiro Faria Lima é um dos principais eixos de escoamento da produção agrícola do país, especialmente soja e milho provenientes do Centro-Oeste, com destino ao Porto de Santos. Entre as cidades atendidas pela via estão Matão, Jaboticabal, Taiúva, Bebedouro e Barretos, regiões de forte vocação agroindustrial.

Pioneirismo no Estado

A Ecovias Noroeste Paulista foi a primeira concessionária de São Paulo a implantar o sistema Free Flow, que já está em funcionamento em dois trechos da Rodovia SP-333: no km 179 da Laurentino Mascari, em Itápolis, e no km 110 da Carlos Tonanni, em Jaboticabal.

O sistema permite o pagamento da tarifa sem parada, por meio da leitura automática da placa ou do TAG, garantindo mais fluidez, conforto e segurança nas rodovias.

Usuários com TAG válida têm a cobrança feita automaticamente.

Quem não possui o dispositivo pode quitar a tarifa em até 30 dias após a passagem , pelos canais oficiais: Site: freeflow.eco.br Aplicativo: Ecovias Noroeste Paulista (iOS e Android) WhatsApp: 0800-326-3663 Totens disponíveis nas bases do SAU em Barrinha, Taquaritinga, Itápolis, Matão, Jaboticabal e Taquaral.



De acordo com Nunes, a adesão ao sistema tem crescido:

“Observamos uma maior familiaridade dos usuários com o sistema. O uso das TAGs e o pagamento espontâneo aumentaram, o que demonstra um amadurecimento em relação ao modelo.”

