Rodeio de Ibaté fará desafio do bem para hospital de Barretos

Crédito: Divulgação

A trigésima segunda edição do Rodeio de Ibaté, que será realizado nos dias 7,8,9 e 10 de Julho, realizará no sábado do evento (10), o desafio do bem, que consciente no duelo entre um peão e um touro, angariar recursos através de apostas financeiras do público em um dos dois e a renda total será 100% revertida para o Hospital de Amor de Barretos, que atende milhares de pessoas no Brasil, vítimas da doença. A ação parte do Prefeito de Ibaté, Zé Parella em parceria com o coordenador do Hospital em São Carlos, Rykoff Aidar e apoiadores, juntamente com a Cia. de Rodeio Leandro Bueno.

Zé Parella se mostrou animado com a ação social que será realizada:

“Será um prazer realizarmos esse desafio que ajudará tanta gente, acredito que meus amigos e os participantes de nossa mega festa irão contribuir em uma causa tão especial, participando e doando para o hospital, entidade que sempre tive carinho especial e ajudo, aqui e em Taboado-MS”.

Para Rykoff Aidar, o desafio terá além da renda, a demonstração de gratidão ao amigo pelas ajudas ao Hospital.“ Sempre que realizamos algo, o Zé contribui financeiramente e apoia, será um prazer vivenciar esse momento juntos e retribuir o apoio que recebemos, exemplo do último leilão, onde foi um dos grandes contribuintes e ajudou muito o hospital, gratidão e peito é tudo”.

A organização do desafio em breve divulgará o nome do peão e do touro que irão participar da ação.

Leia Também