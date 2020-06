Ribeirão Preto atinge a marca de 36 mortos pelo coronavírus; cidade contabiliza 1.563 casos positivos

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou, no final da tarde desta sexta-feira (5), que seis pacientes morreram de Covid-19 em Ribeirão Preto. É o maior número de mortes já divulgado pela prefeitura em um dia. No total, a doença já matou 36 pessoas em Ribeirão.

Foram cinco mortes na quinta-feira (4) e uma no dia 1º de junho. No total, a cidade tem 1.532 casos confirmados, 5.329 notificados e 3.446 descartados. Os óbitos ocorreram em hospital público.

A morte de 1º de julho foi de uma mulher de 57 anos, com doença neurológica crônica. Já na quinta morreram quatro homens, com as idades de 85, 73, 49 e 85 anos, além de uma mulher, de 91 anos.

Agora, oficialmente, são 36 óbitos provocados pelo Covid-19 na cidade. (Thathi.com)

