Ribeirão Bonito recebe neste sábado a Caravana Paulo Gustavo com cinema movido a energia solar

Cine Solar - Crédito: Foto: Lucas Rosendo/CineSolar

Ribeirão Bonito será palco, neste sábado (06/12), de uma programação cultural inédita: a chegada da Caravana Paulo Gustavo – CineSolar, o primeiro cinema itinerante do Brasil movido a energia solar. O projeto, que percorre municípios paulistas ao ar livre, traz sessões gratuitas de filmes nacionais, atividades interativas e bate-papo com especialistas em cinema.

Além de Ribeirão Bonito, Araraquara também recebe a iniciativa no domingo (07/12). Até 17 de dezembro, o furgão cinematográfico percorrerá outros 14 municípios do estado, exibindo produções como “Perlimps” e “O Auto da Compadecida 2”, além de curtas-metragens brasileiros.

A Caravana é realizada pelo Ministério da Cultura e pelo Governo Federal, com gestão e produção da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, via Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA). A iniciativa conta ainda com apoio institucional da FAAP e correalização das prefeituras municipais.

Durante as sessões, o público terá acesso a pipoca gratuita, distribuição da HQ exclusiva “Luz, Câmera, Brasil”, além de um encontro com especialistas em cinema. À frente dos debates estarão Marcelo Colaiácovo, cineasta e pesquisador, e Carlos Primati, crítico e membro da Abraccine.

A secretária estadual de Cultura, Marilia Marton, destaca o impacto social da ação:

“Quando levamos um cinema movido a energia solar para praças e bairros do interior, reafirmamos que o audiovisual é motor de formação, inovação e identidade. É um gesto que amplia acesso, mobiliza comunidades e lembra que cultura transforma trajetórias.”

O circuito inclui cidades como Embu-Guaçu, Barueri, Anhembi, Macaubal, Mirassol, Santa Ernestina, Mesópolis e Valparaíso. Em cinco municípios, a Caravana também promoveu a oficina “Uma Viagem pela História do Cinema Brasileiro”, direcionada à formação de educadores.

O furgão, totalmente equipado com placas fotovoltaicas, guarda todo o aparato cinematográfico: tela, projetor, sistema de som, cadeiras e iluminação. Com decoração feita de material reciclado e objetos interativos, o espaço mostra de forma lúdica como a energia solar é convertida em eletricidade.

Programação em Ribeirão Bonito (SP)

Sábado – 06/12

Praça 9 de Julho – Centro

(Em caso de chuva: Espaço Multidisciplinar da Educação ‘Prefeito Doutor Francisco José Campaner’ – Rua Doutor Pirajá da Silva, 425, Centro)

18h30 – Sessão de curtas-metragens

19h30 – Exibição do longa “Perlimps”

Após a sessão: bate-papo com convidado especialista

Atrações: pipoca grátis, HQ “Luz, Câmera, Brasil” e visita ao furgão do CineSolar

Entrada livre, sem necessidade de ingresso

Programação em Araraquara (SP)

Domingo – 07/12

CEU das Artes – Rua Cabo PM Benedito Vieira Goes, 340, Jardim São Rafael II

18h30 – Sessão de curtas-metragens

19h30 – Exibição de “O Auto da Compadecida 2”

Após a sessão: bate-papo com especialista

Pipoca grátis, HQ e visita ao furgão

Entrada livre

