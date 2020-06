Resolução da Secretaria da Educação de Ibaté reorganiza calendário do ensino infantil

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal da Educação editou a Resolução SEMEC nº 003, que dispõe sobre a reorganização do calendário nas escolas públicas e privadas de Educação Infantil, na cidade de Ibaté, devido à suspensão das atividades escolares presenciais como medida de prevenção do contágio pelo Coronavírus (Covid-19).

As unidades de educação infantil deverão acompanhar a nova Resolução e as diretrizes publicadas pelo Conselho Municipal de Educação, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para reorganizar o Calendário Escolar.

A reorganização do calendário escolar da Educação Infantil deve considerar a reposição de carga horária de forma presencial após o fim da emergência, a realização de atividades pedagógicas não presenciais, sendo elas mediadas ou não por tecnologia, e a ampliação da carga horária diária através da realização de atividades pedagógicas não presenciais, concomitante ao período das aulas presenciais, quando retornarem as aulas regulares.

As unidades escolares de Educação Infantil na rede pública deverão retomar suas atividades no dia 9 de junho de 2020, com atividades de teletrabalho para os professores e atividades remotas aos alunos, contribuindo para a diminuição do impacto na reposição e na própria aprendizagem.

Para reduzir as eventuais perdas e os prejuízos cognitivos, corporais e socioemocionais às crianças de 0 a 5 anos, as aulas não presenciais deverão utilizar recursos no sentido de orientar as unidades de creche e pré-escola para que os gestores busquem aproximação virtual dos professores com as famílias, de modo a estreitar vínculos e fazer sugestões de atividades às crianças e aos pais e responsáveis.

"As orientações e atividades deverão atender as seguintes recomendações: para crianças de 0 a 3 anos, orientações para os pais devem indicar atividades de estímulo às crianças, leitura de textos pelos pais, brincadeiras, jogos, músicas de criança e para crianças de 04 e 05 anos, as orientações devem indicar, da mesma forma, atividades de estímulo às crianças, leitura de textos pelos pais, desenho, brincadeiras, jogos, música de criança, filmes e programas infantis pela TV e até algumas atividades em meios digitais quando possível", ressaltou a Secretária de Educação, Fátima Heck Vaz.

A resolução prevê também que para o cumprimento das 800 horas na educação infantil, mesmo não sendo pré-requisito ao ingresso no Ensino Fundamental e não havendo previsão legal ou normativa para a Educação Infantil à distância que regulamente a contabilização dessas atividades remotas como dia letivo, deverá manter-se o contato, o vínculo e as atividades remotas. "Independente dos meios utilizados, o trabalho do professor terá papel significativo e deverá ser apoiado pessoal e profissionalmente, como medida essencial", contou a secretária.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também