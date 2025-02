Represa deve ser reaberta no Carnaval

Represa do Broa - Crédito: divulgação

A Represa do Lobo, mais conhecida como “Broa”, localizada no Balneário Santo Antônio, bairro rural de Itirapina deverá ser reaberta para as festividades de Carnaval, a partir de 1 de março. O acesso ao curso d’água está proibido por decreto da prefeita Dona Graça Zucchi de Moraes (PSD) desde que houve cerca de 9 ataques de piranhas em algumas das praias do local.



O médico, biólogo e professor-doutor da UNESP de Botucatu, Vidal Haddad Junior, explicou que os ataques de piranhas acontecem em todo o Brasil, especialmente em áreas represadas utilizadas para lazer por banhistas. Segundo ele, ao contrário do que se pensa, não são ataque de cardumes e há muito exagero na forma como se vê este animal, pois as mordidas são de peixes isolados. Ele já atuou na solução de ataques de pirambebas em Iacanga, Rancharia, Pereira Barreto, Santa Fé do Sul e em Santa Cruz da Conceição, onde, há alguns anos houve cerca de 300 ataques.

“Na Região Sudeste, as piranhas não formam cardumes e estão defendendo seus ovos, colocados nas raízes das plantas aquáticas, como os aguapés. Por isso cada pessoa leva apenas uma mordida, que chamamos de advertência. Os acidentes com cardumes ocorrem no Pantanal e na Amazônia. No Estado de São Paulo, quase sempre serão peixes defendendo os ovos e os acidentes são únicos”, destacou Haddad Júnior.



Ele afirmou que quando acontecem as mordidas é necessário que se tome medidas como colocar cartazes com avisos, retirar a vegetação aquática da área, utilizar redes com boias a cerca de dez metros das praias para proteger os banhistas e fazer campanhas para que banhistas não joguem restos de alimentos na água.

O especialista comemorou a ideia da Prefeitura de realizar de um campeonato de pesca de piranhas organizado pela APIB (Associação de Proprietários de Imóveis do Broa), seguindo todas as regulamentações ambientais pertinentes ao período da Piracema.



Haddad Júnior destacou que as piranhas são peixes carnívoros como muitos outros e que desempenham um papel importante na natureza, se alimentando de restos de animais e, muito raramente, atacando animais vivos. “O que vemos em nossos rios e lagos são ‘pais zelosos’ defendendo sua prole. Quanto acontecem surtos de mordidas, algo não incomum no verão, as medidas indicadas resolvem o problema em alguns dias. Não há motivo para pânico. Não existem cardumes nem ataques maciços nas regiões Sudeste e Sul”.

O especialista recomendou à prefeita Graça Zucchi Moraes (PSD) mais uns dias de praias interditas para depois liberar o acesso com um enfermeiro à disposição para atender vítimas, caso haja mais algum ataque. “Vamos esperar mais uns dias para reavaliarmos a situação”, comentou ela. Segundo Haddad, a situação não é grave. “Não há necessidade para se criar pânico”, comentou ele.

O presidente da APIB, Fernando Parrigodia, destacou que no dia do primeiro havia de 2.000 a 3.000 nas praias e que somente 6 pessoas foram atacadas. A vereadora Bete do Broa (PSD) que reside no balneário afirmou que será fundamental a reabertura das praias aos banhistas no Carnaval. “Esta época é de grande aquecimento nas vendas e temos comerciantes enfrentando muitas dificuldades econômicas”, destacou ela.

