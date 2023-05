Reinauguração e Jogo Master no Estádio Municipal marcam início das Festividades dos 130 anos de Ibaté

Crédito: divulgação

A Prefeitura de Ibaté realizou na manhã deste domingo, 28, a Reinauguração do Complexo Esportivo “Dagnino Rossi” e um Jogo com a Seleção Master de Futebol. O evento marcou a abertura das Festividades dos 130 anos de Ibaté.

Em seu pronunciamento, o prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, destacou o apoio que encontrou para a benfeitoria. “Agradeço o ex-deputado federal Lobbe Neto, que destinou uma emenda parlamentar para que pudéssemos realizar essas obras. Também agradeço ao deputado federal Baleia Rossi, que nos ajudou na liberação desses recursos que estavam emperrados no Ministério, pois o Lobbe, infelizmente, perdeu a eleição”, destacou.

O Complexo Esportivo passou por uma ampla e moderna reforma que contemplou a construção de dois lances de arquibancadas [um sonho antigo da nossa população]; a construção e pintura da nova pista de atletismo; a substituição total do gramado do campo de futebol; a instalação do sistema de drenagem e irrigação do gramado; a construção da casa de bombas; a reforma da piscina municipal, com a troca total do revestimento e filtros das piscinas; a construção de lanchonete e ampliação de sanitários masculinos, femininos, além de sanitários PCD; modernização da instalação elétrica e hidráulico-sanitária; implantação de iluminação de led; a pintura completa de todo o espaço do complexo, bem como, aquisição de equipamentos como banco de reservas para o campo, e cadeiras de banho e guarda-sóis para a área das piscinas.

“E como estão podendo ver, as obras não pararam por aí! Estamos revitalizando a parte externa deste Complexo Esportivo, com a construção deste moderno e importante calçadão, proporcionando um maior número de vagas de estacionamento e segurança aos usuários deste equipamento público”, destacou o prefeito.

O chefe do Executivo destacou que além dos inúmeros projetos esportivos que ajudam as crianças a não buscarem o caminho das drogas, o Estádio Municipal vai receber novas atividades para a população. “Solicitamos para a Secretaria de Esportes que realize o máximo de campeonatos de futebol que puder e, assim, a população ordeira e trabalhadora da nossa cidade, possa ter mais opções e momentos de lazer para praticar esporte, que traz saúde à vida de todos”, afirmou.

Parrella homenageou Eleonora Rossi Andrighetto e Osvaldo Taglialatela Junior, netos do saudoso Dagnino Rossi que dá nome ao Complexo Esportivo. “Segundo a história, o Dagnino tinha um profundo amor pelo futebol amador, tanto que fundou a equipe chamada “Ibateense”, a qual participou de campeonatos regionais até meados do ano 2002. Com a sua morte no ano de 1994, seu nome passou a homenagear o nosso Estádio Municipal. Junior e Nora, sintam-se agradecidos e homenageados”, destacou.

O presidente da Câmara falou da alegria de estar presente na solenidade. “Para mim é uma honra e uma satisfação muito grande estar presente na reinauguração do Estádio Municipal, graças à essa pessoa que mudou a história de Ibaté. Quero dizer que estou muito satisfeito por acompanhar o senhor prefeito José Luiz Parella”, afirmou.

Após a cerimônia, aconteceu um jogo amistoso entre as Seleção Master de Futebol e a Seleção de Ibaté. Foi uma oportunidade única da população ver jogar de perto os goleiros Sérgio e Veloso [que jogou na linha]; os zagueiros Claudecir e Diego Macedo; os laterais Vitor e Rubens Cardoso; os volantes/meia Capitão, Elivelton, Macedo, Amaral, Flávio Conceição e Zenon; e os atacantes Muller, Viola e João Paulo. A Seleção Master venceu o jogo por 2 a 0.

A solenidade contou com ainda com a presença da vice-prefeita Ivani Almeida da Silva; do presidente da Câmara Municipal, Horácio do Carmo Sanchez; dos vereadores Damião Souza, Ivan Lins, Ronaldo Venturi e Marino Motos; dos ex-prefeitos Lu Spilla e Dr. Alessandro Rosa; dos secretários municipais Edison Fernando, Everaldo Trevizan, Daniel Cardoso e Raul Seixas II.

As Festividades dos 130 anos de Ibaté continuam até o dia 25 de junho. A programação completa pode ser acessada no site da Prefeitura Municipal, através do link www.ibate.sp.gov.br.

