Região:jovem é morto a tiros e criança fica ferida

Habiner Felipe Monteiro - Crédito: arquivo pessoal

Um jovem de 23 anos foi assassinado a tiros na noite desta segunda-feira (10) no bairro Jardim Guanabara, em Rio Claro (SP). Durante o ataque, uma criança de aproximadamente 10 anos foi atingida na perna.

O crime aconteceu na Avenida 4, cruzamento com a Rua 6. De acordo com a Polícia Militar, Habiner Felipe Monteiro estava no local quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram. O garupa disparou cerca de sete vezes, atingindo a vítima em várias partes do corpo. Mesmo ferido, Monteiro tentou caminhar, mas caiu na Rua 6. A criança, que passava pelo local, foi baleada na coxa, mas sobreviveu.

As vítimas foram socorridas à UPA do Bairro do Estádio. Monteiro não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. A criança segue internada sob cuidados médicos.

A Polícia Civil acionou a Perícia Técnica e investiga o caso para identificar os responsáveis. Monteiro tinha antecedentes criminais. Este foi o segundo homicídio registrado em Rio Claro em 2025.

Com informações do Grupo Rio Claro

Leia Também