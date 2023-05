Região: recém-nascida é encontrada morta em cesto de lixo

SIGA O SCA NO

Caso foi registrado na delegacia de Taquaritinga - Crédito: Google Maps

Uma recém-nascida foi encontrada sem vida em um cesto de lixo nesta sexta-feira (26), na cidade de Taquaritinga/SP.

De acordo com as investigações, a mãe da bebê é uma adolescente de apenas 13 anos, sendo que o parto teria sido realizado pela avó da criança. Ainda não se sabe se a bebê nasceu com vida. A Polícia Científica foi chamada para realizar uma perícia técnica detalhada.

A adolescente foi encaminhada para a UPA da cidade para receber os cuidados médicos adequados, enquanto que a avó da menina foi encaminhada para a DDM - Delegacia de Defesa da Mulher para prestar depoimento.

Com informações do Fala Matão

