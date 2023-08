Região: mulher perde a guarda dos filhos após denúncia de maus-tratos feita pelo ex-marido

SIGA O SCA NO

Imagem ilustrativa da Viatura Policial - Crédito: divulgação

Após denúncia de maus-tratos feita pelo ex-marido, uma mulher de 23 anos teve a guarda de seus dois filhos retirada devido a ocorrências de violência e negligência contra as crianças, em Ribeirão Preto.

Conforme o Boletim de Ocorrência, registrado por maus-tratos e violência doméstica, a denúncia surgiu após o homem encontrar a ex-companheira e os filhos em uma situação preocupante na residência localizada no bairro Vila Virgínia.

Ao tomar ciência dessa situação, as autoridades policiais foram acionadas através do Copom. Ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos pelo próprio denunciante, que relatou os eventos ocorridos.

Segundo o homem, há duas semanas, ele recebeu um vídeo da ex-companheira onde ela aparecia agredindo as crianças, de 9 meses e dois anos. No dia da denúncia, ele foi até a residência da família, onde encontrou a mãe das crianças sem roupas, deitada no chão e aparentemente embriagada.

Dentro da casa, havia sujeira e desordem, e as crianças estavam em estado de negligência. Com base nessas circunstâncias, o homem acionou a Polícia Militar.

O Conselho Tutelar também compareceu ao local da ocorrência e determinou que o pai deveria receber a guarda dos filhos.

O Boletim de Ocorrência destaca ainda que, durante a intervenção das autoridades no local, a mulher tentou agredir o ex-companheiro, o que resultou em sua detenção com algemas.

O caso foi registrado na Delegacia de Ribeirão Preto e permanecerá sob investigação para adoção das medidas legais cabíveis.

Com informações do portal TH+

