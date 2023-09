Região: menino de 5 anos morre após ser picado por escorpião em pátio de escola

SIGA O SCA NO

Lorenzo Benício morreu vítima de picada de escorpião - Crédito: arquivo pessoal

O corpo de Lorenzo Benício M. Ramalho, de apenas 5 anos, foi enterrado no final da tarde desta terça-feira (26), no cemitério municipal de Itápolis. Ele foi picado por um escorpião no pátio da escola municipal “Loide Portolani”.

Segundo informações, Lorenzo estava internado em um hospital na cidade de Ibitinga, mas não resistiu as complicações causadas pelo veneno do escorpião e faleceu na madrugada de ontem. A morte do garoto causou comoção na cidade e região.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Itápolis lamentou o ocorrido e disse que busca esclarecer o ocorrido: “o aluno foi picado por um escorpião, por volta das 8h30 de ontem (25/09), no pátio da escola, onde o mesmo foi prontamente socorrido. Foi encaminhado para a cidade de Ibitinga, que é o município da região autorizada pelo Estado, a receber o soro antiescorpiônico. Infelizmente, na madrugada de hoje (26/09), o estudante veio a falecer.”

