Região: médico é preso acusado de matar a esposa envenenada

Professora Larissa Rodrigues morreu em março deste ano - Crédito: arquivo pessoal

A Polícia Civil de Ribeirão Preto prendeu temporariamente um médico, de 38 anos, nesta terça-feira (6), principal suspeito de envenenar a própria mulher, a professora Larissa Rodrigues, em março deste ano. A mãe do suspeito também foi presa por suposta participação no crime.

Para realizar a prisão, a corporação aguardou o laudo toxicológico da morte da professora, que ficou pronto nesta terça-feira e apontou como causa da morte a substância chumbinho.

O falecimento da professora ocorreu em 22 de março, no apartamento onde morava, no Jardim Botânico, área nobre de Ribeirão Preto.

De acordo com informações da EPTV Ribeirão Preto, uma testemunha ouvida na última segunda-feira (5) afirmou à polícia que a mãe do suspeito procurou-a para comprar o veneno 15 dias antes da morte da professora.

Além do depoimento, o comportamento do médico no dia da morte da esposa já havia chamado a atenção dos policiais.

"A participação dele ficou bem evidente para nós pela forma como ele encontrou a vítima; ela já estava com rigidez cadavérica. Ele tentava limpar o apartamento como se tentasse desfazer as provas para a perícia técnica", afirmou o delegado Fernando Bravo, responsável pelo caso.

A professora havia descoberto uma traição do marido e relatado a frustração com o casamento para amigos e familiares.

Durante o depoimento, a mãe do suspeito passou mal e precisou ser levada a um hospital em Ribeirão Preto. O filho foi ouvido e encaminhado à cadeia, onde permanecerá até o término das investigações.

O advogado que representa o médico informou que ainda não teve acesso ao laudo toxicológico e que apresentará um habeas corpus nesta quarta-feira (7).

