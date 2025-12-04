Região: jovem e bebê morrem após parto prematuro

Crédito: arquivo pessoal

Ana Laura Silva Santos, de 21 anos, morreu nesta terça-feira (2) após ser internada com fortes dores abdominais em Franca. Grávida de seis meses, ela precisou passar por um parto prematuro, mas o bebê – um menino, nomeado Arthur – também não resistiu. As informações são do portal GCN.Net.

Segundo a publicação, após sentir os sintomas, Ana Laura procurou atendimento no pronto-socorro e foi transferida para a Santa Casa de Franca, onde foi internada. A situação se agravou e os médicos optaram pelo parto antecipado. No dia seguinte, o recém-nascido morreu.

Com o quadro clínico comprometido, a jovem foi transferida para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Ela precisou retirar parte do fígado, iniciou hemodiálise devido à falência dos rins e foi intubada. Na manhã desta terça, mesmo sem diagnóstico conclusivo, a família foi informada da necessidade de um transplante de fígado. O procedimento foi realizado, porém Ana Laura não resistiu e morreu em decorrência de uma infecção.

