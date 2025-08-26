Região: incêndio de grandes proporções atinge loja Maravilhas do Lar

Crédito: Redes sociais

Na tarde deste domingo (24), um incêndio de grandes proporções atingiu a loja Maravilhas do Lar, localizada na Avenida Independência, em Ribeirão Preto.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram rapidamente acionadas e conseguiram controlar as chamas, impedindo que o fogo se alastrasse para imóveis vizinhos. Durante a ocorrência, a via precisou ser parcialmente interditada, o que provocou lentidão no trânsito da região.

Apesar da intensidade do incêndio, não houve registro de feridos. As causas ainda serão apuradas pela perícia.

NOTA MARAVILHAS DO LAR

A Maravilhas do Lar informa que neste domingo (24), a unidade da Av. da Independência em Ribeirão Preto (SP), foi atingida por um incêndio. As causas do incidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes, e acompanharemos de perto todas as apurações.

Segundo informações três pessoas sofreram danos leves, foram socorridas imediatamente e passam bem, os demais foram evacuados com segurança e estão bem, graças ao apoio imediato dos serviços de emergência.

A empresa reforça que a loja estava com o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) vigente e em conformidade com todas as normas de segurança exigidas pelos órgãos competentes.

Desde o ocorrido, a Maravilhas do Lar tem prestado todo o suporte necessário aos colaboradores da unidade, reforçando o compromisso com o cuidado e segurança dos colaboradores, que é nossa prioridade.

Agradecemos a todas as manifestações de apoio e solidariedade neste momento delicado.

