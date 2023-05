Região: Homem é acusado de estuprar sobrinha de 11 anos

De acordo com o relato da mãe da vítima, o crime ocorria na presença de uma tia, que ficava no quarto observando a prática do crime, conforme registrado no Boletim de Ocorrência.

A vítima também informou à mãe que seu tio costumava ameaçá-la após cometer os abusos. Segundo a mãe, o último episódio de abuso aconteceu aproximadamente há 10 dias.

Durante o atendimento da ocorrência, a irmã mais velha, de 20 anos, relatou que o acusado tentou abusar dela em algumas ocasiões. Ela mencionou que ele chegou a abrir seu short em algumas tentativas de estupro, mas nunca conseguiu concluir o ato criminoso. Por medo das ameaças frequentes, a irmã nunca revelou nada a ninguém.

A Polícia Militar (PM) dirigiu-se à residência do acusado, porém não o encontrou. Horas depois, um advogado compareceu à delegacia em representação do acusado, que não compareceu na delegacia.

No caso descrito, a pessoa que fica observando a prática do estupro e permanece no mesmo ambiente que o estuprador e a vítima pode ser considerada como coautor ou cúmplice do crime, dependendo do nível de sua participação.

O Conselho Tutelar está prestando apoio à familia, e a Polícia Civil investiga o caso.

(Fala Matão)

