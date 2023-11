Região: homem de 35 anos morre após colisão frontal entre carro e caminhão

Crédito: reprodução/Grupo Rio Claro

Um homem de 35 anos morreu na noite deste sábado (4) após um acidente envolvendo um caminhão e um carro na rodovia Wilson Finardi (SP-191), área rural de Rio Claro/SP.

Segundo informações, a Polícia Militar Rodoviária foi acionada e ao chegar ao local constatou que se tratava de uma colisão frontal entre os dois veículos. O motorista do GM/Corsa, com placas de Rio Claro, identificado como Cristyan Alex Gomes De Souza, morreu no local. O condutor do caminhão nada sofreu e foi submetido ao teste do etilômetro que não apontou ingestão de álcool.

O corpo de Cristyan foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Claro. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

