Região: comerciante é encontrado morto com tiro na cabeça

Viatura policial no local e no detalhe a vítima - Crédito: Colaborador

Um homem de 45 anos foi encontrado morto com uma perfuração na cabeça na tarde desta quarta-feira (23), no bairro Buscardi, em Matão.

A vítima foi identificada como Fernando de Oliveira. Ele foi encontrado caído no quintal de sua casa, na Rua Itápolis, 1197. O corpo apresentava uma perfuração na cabeça, indicando ter sido causada por disparo de arma de fogo.

A Polícia Militar foi acionada para investigar um veículo abandonado na Rua Francisco Albarice, no bairro Jardim Paraíso. Ao chegar no local, os policiais constataram que o veículo continha um aviso de "Vende-se", com endereço especificado na Rua Itápolis, 1197.

Ao chegar no novo endereço, os policiais perceberam que o portão da casa estava com uma perfuração no portão. Ao averiguar, encontraram o corpo de Fernando.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas apenas pôde constatar o óbito da vítima.

A Polícia Civil se dirigiu ao local, juntamente com a equipe da Polícia Científica, para realizar perícia técnica.

Com informações do Fala Matão

