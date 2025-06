Região Central gera 12.801 empregos no primeiro quadrimestre de 2025

Produção de laranja cultura é uma das principais de Matão, município que gerou mais de 4.000 empregos nos quatro primeiros meses de 2025. - Crédito: divulgação

A Região Central Paulista, também referida como Região Administrativa Central (RA) do Estado de São Paulo, é uma área que engloba 26 municípios, incluindo importantes centros como Araraquara e São Carlos.

Os dados são oficiais do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego, e só incluem o trabalho formal, que é aquele com carteira assinada e todos os direitos previstos na CLT.

A pesquisa CAGED revela uma geração média de 3.700,05 postos de trabalho por mês e 106,67 por dia. Se dividirmos o volume de empregos gerados pelos 26 municípios, teremos 493,34 vagas em cada um deles.

Porém, apenas os sete municípios campeões do emprego no primeiro quadrimestre geraram 10.525 vagas, ou 82,61 % do total da Região Central. Os demais 19 municípios, somados, geraram apenas 2.226 vagas, ou 17,38 % do total.

Matão está em primeiro na criação de novos contratos CLT em 2025 (+4.205), seguido de Araraquara (+1.720); São Carlos (+1.349); Santa Rita do Passa Quatro (+1.272); Ibitinga (+834); Porto Ferreira (+599) e Taquaritinga (+596).

Esta região se destaca pela diversidade de sua estrutura produtiva, com setores como agroindústria, têxtil, minerais não metálicos, máquinas e equipamentos, além de um forte desenvolvimento tecnológico, especialmente em São Carlos, onde se localizam importantes centros de pesquisa.

A RA Central ocupa 11.093,30 km², o equivalente a 4,46 % do território paulista. Araraquara e São Carlos atuam como importantes polos da região, com destaque para suas universidades e centros de pesquisa.

Entre os setores produtivos estão agroindústria (açúcar, suco de frutas, ração), setor têxtil (Ibitinga, Borborema, Tabatinga), vestuário, minerais não metálicos, máquinas e equipamentos e desenvolvimento tecnológico.

Gavião Peixoto, onde a Embraer realiza a montagem final de aeronaves, e São Carlos, com seus centros de pesquisa, são exemplos do setor de alta tecnologia na região. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico criou polos para incentivar setores como Alimentos e Bebidas, Metal-metalúrgico, Saúde e Farma e Têxtil, Vestuário e Acessórios.

São Carlos é um dos municípios que compõem a região central e é conhecida por sua forte vocação para a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico. A cidade abriga importantes centros de pesquisa e universidades, como a UFSCar, a USP e o Centro Universitário Central Paulista (UNICEP). Além disso, a proximidade com Araraquara, outro importante polo da região, cria uma relação de intensa interdependência entre as duas cidades.

Além de Araraquara e São Carlos, a região central inclui outros municípios como Ibitinga, Matão, Itápolis, Porto Ferreira, entre outros, cada um com suas características e setores produtivos específicos.

AGRO COLOCA MATÃO EM DESTAQUE

Em Matão, a criação de postos de trabalho neste ano foi puxada pelo setor da agropecuária, com 2.402 vagas geradas. Serviços abriu 1.122 novos contratos, a indústria garantiu 383 admissões e a construção, 241. O único segmento que apresentou saldo negativo registrou quatro postos de trabalho.

A produção agropecuária de Matão tem como destaque a cana-de-açúcar e a laranja. A cana representa 45,3 % da produção local e a laranja outros 40,5 %. A soja responde por 5,2 %, a goiaba 4,4 % e o limão outros 1,6 %. Na pecuária, os galináceos representam 98,5 % da produção.

A distribuição do PIB tem serviços com 44,8 %, a indústria com 39,05 %, impostos líquidos de subsídios com 14,8 % e a agropecuária outros 1,41 %. O PIB (2021) chega a R$ 5,3 bilhões e o PIB per capita é de R$ 66.812,00. As exportações chegaram a R$ 1,4 bilhão e as importações a R$ 55 milhões.

RANKING DO EMPREGO NA REGIÃO CENTRAL EM 2025 (JANEIRO A ABRIL)

Matão – +4.205

Araraquara – +1.720

São Carlos – +1.349

Santa Rita do Passa Quatro – +1.272

Ibitinga – +834

Porto Ferreira – +599

Taquaritinga – +596

Borborema – +415

Ibaté – +404

Descalvado – +339

Gavião Peixoto – +246

Ribeirão Bonito – +214

Cândido Rodrigues – +152

Fernando Prestes – +89

Nova Europa – +64

Tabatinga – +57

Itápolis – +54

Dobrada – +45

Dourado – +45

Rincão – +44

Santa Ernestina – +40

Américo Brasiliense – +33

Trabiju – +23

Boa Esperança do Sul – +17

Motuca – +15

Santa Lúcia – –20

