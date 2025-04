Região: acidente deixa quatro mortos na SP-425

Local do acidente - Crédito: redes sociais

Um grave acidente envolvendo ao menos três veículos deixou quatro pessoas mortas na noite desta quinta-feira (10), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), nas proximidades de Barretos (SP).

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a colisão aconteceu por volta do km 116, em um trecho de pista simples. A causa do acidente ainda está sendo investigada.

Equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros de Barretos e Olímpia, além do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), foram mobilizadas para prestar socorro às vítimas e controlar a situação no local.A rodovia precisou ser totalmente interditada, o que gerou congestionamentos.

As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas

