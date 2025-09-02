REFIS 2025 continua com descontos para contribuintes de Ibaté

A Prefeitura Municipal de Ibaté prorrogou o prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) 2025. Agora, os contribuintes têm até o dia 22 de setembro para participar do programa.

Condições facilitadas

O REFIS oferece condições especiais para regularização de débitos:

Descontos em juros e multas;

Parcelamento flexível das dívidas;

Abrange débitos vencidos até o exercício anterior, incluindo IPTU, ISS, taxas e demais tributos municipais.

Objetivo do programa

A iniciativa busca promover a regularização fiscal dos contribuintes, fortalecer a arrecadação municipal e possibilitar novos investimentos em áreas prioritárias da cidade.

Como participar

A adesão deve ser feita de forma presencial no Paço Municipal de Ibaté, localizado na Rua Paulino Carlos, nº 1.300, Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mais informações estão disponíveis no local ou pelos canais oficiais de atendimento da Prefeitura.

