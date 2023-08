Rede Municipal de Ensino de Ibaté realiza “Festa da Família”

A festa teve como objetivo criar momentos especiais de convivência entre alunos, seus familiares e a instituição de ensino - Crédito: Divulgação

Aconteceu a edição da Festa da Família neste sábado, 26, na rede municipal de ensino de Ibaté. Iniciativa da Rede Municipal de Educação comemorar e homenagear o Dia de Quem Cuida de Mim”, ao invés de “Dia das Mães/Dia dos Pais”.

Nem mesmo o clima frio e a chuva impediram de que o evento fosse um sucesso, onde pais puderam ver seus filhos darem um show de emoção e alegria, sensibilizando a todos que estavam presentes através de belíssimas apresentações com música, poemas, danças, além de participarem de oficina de bexiga e pintura facial, exposições e recreação.

A festa teve como objetivo criar momentos especiais de convivência, com atividades que proporcionaram aprendizagem e desafios, além de despertar a percepção de que o trabalho em equipe entre a escola e a família é fundamental para um desenvolvimento satisfatório dos alunos.

Cuidar e educar envolve dedicação, cooperação, cumplicidade e, principalmente, amor. Por isso, a parceria entre Família e Escola precisa ser cada vez maior. “Nos últimos anos o conceito de família se modificou e ampliou. O significado dessa palavra vai muito além da formação composta por um pai, uma mãe e um filho. Atualmente ela possui diversas configurações, que criam, educam e dão amor aos pequenos”, disse Danielli Chaves, secretária municipal de Educação e Cultura.

Para o p José Luiz Parella, a “Festa da Família” foi especial por proporcionar mais um momento de encontro e sintonia entre escola, família e comunidade escolar, integrando as escolas e reforçando sobre a importância da parceria entre família e escola como um dos principais elementos no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, o que tem como consequência o sucesso da educação. “Cada escola fez a sua festa, todas bem organizadas e com o mesmo intuito, valorizar as famílias. Diretores, professores, funcionários, alunos e familiares estão de parabéns pelos eventos, que com certeza só foram bem sucedidos devido ao envolvimento de todos”, enfatizou o chefe do Executivo.

