Recursos da Justiça equipam policiais com torniquetes de última geração em Itirapina

Crédito: divulgação

A Polícia Militar anunciou uma importante conquista para a população de Itirapina e Analândia: a aquisição de novos torniquetes e porta-torniquetes destinados ao Atendimento Pré-Hospitalar Tático (APH Tático). Os equipamentos foram obtidos por meio de recursos oriundos de penas de prestação pecuniária autorizadas pelo Fórum Criminal de Itirapina.

A verba, prevista em lei e destinada a iniciativas de interesse social, permitiu reforçar o kit de primeiros socorros utilizados em situações de urgência, especialmente em ocorrências envolvendo hemorragias graves. A medida representa um avanço no atendimento prestado à população, ampliando a segurança e a eficiência das ações realizadas pelos policiais.

Com a chegada dos novos materiais, foi determinado que todo o efetivo das cidades de Itirapina e Analândia passasse por uma instrução teórico-prática sobre a correta utilização do Procedimento Operacional Padrão referente ao uso do torniquete. O treinamento ocorreu entre os dias 3 e 18 de novembro e incluiu revisão técnica, demonstrações práticas e protocolos de segurança adotados em cenários críticos.

A iniciativa, além de aprimorar a atuação policial em ocorrências de alto risco, destaca a importância da destinação responsável de recursos provenientes do Judiciário. A parceria reforça o compromisso de transparência, responsabilidade e aplicação correta das verbas públicas em ações que retornam diretamente em benefício à sociedade.

Ao fortalecer a capacidade de resposta em atendimentos emergenciais, a Polícia Militar reafirma seu compromisso de proteger vidas e atuar de forma integrada com outros órgãos públicos, sempre com foco na defesa da população e da dignidade humana.

