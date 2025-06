Raízen promove carreata em Ibaté para conscientizar a população sobre os riscos de incêndios

Raízen promove carreata em Ibaté - Crédito: divulgação

Ação educativa percorre as ruas do município neste domingo (22/6), com blitz e distribuição de material informativo



Com a chegada da temporada de seca, que aumenta os riscos de incêndios e propagação de fogo em áreas de canaviais, matas e nas proximidades de rodovias, a Raízen retoma suas carreatas com foco na conscientização da população.

Uma delas será realizada no próximo domingo (22/6), às 10h, na cidade de Ibaté, percorrendo o trecho do Desfile Cívico de Ibaté, na Avenida São João, levando informação e orientação para toda a comunidade.



Durante o trajeto, será realizada uma blitz com a distribuição de cartilhas que apresentam as ações de prevenção da companhia, além de orientações práticas para evitar focos de incêndio. O material também informa como a população pode solicitar ajuda ao identificar fumaça, por meio do canal da companhia, 0800 770 22 33, além de poder contar com o apoio do Corpo de Bombeiros, pelo número 193. Participam também da carreata a Prefeitura e a população do município.



A ação faz parte da campanha “Quem ama a terra, não chama o fogo”, e tem como objetivo engajar a população com atitudes simples e eficazes no dia a dia. A iniciativa reforça o trabalho contínuo da companhia e dos órgãos públicos no enfrentamento dos incêndios, especialmente durante o período crítico da seca, entre maio e outubro.



Com operações nos estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, a Raízen mobiliza colaboradores, fornecedores, parceiros e a sociedade como um todo para atuarem juntos na prevenção. A companhia também convida a população a participar, compartilhando boas práticas e dicas de segurança.

Leia Também