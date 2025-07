Queda de avião mata duas pessoas no interior de SP

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Local da queda - Crédito: Corpo de Bombeiros

Uma aeronave de pequeno porte caiu na manhã desta terça-feira (1º), na zona rural de São José do Rio Preto (SP), resultando na morte de duas pessoas. O acidente aconteceu por volta das 11h50 na Estrada Municipal José Domingues Netto, nas proximidades da Estância Santa Inês.

Segundo informações preliminares, a aeronave, de prefixo PP-RDJ, caiu em uma área descampada, sem atingir construções ou provocar vazamento de combustível. As vítimas não resistiram aos ferimentos e tiveram o óbito constatado no local pelo do SAMU.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. Equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) e da Polícia Técnico-Científica foram acionadas para iniciar os trabalhos de perícia e investigação.

A identidade das vítimas ainda não foi divulgada.

Leia Também