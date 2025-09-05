Queda de árvore interdita via pública e causa interrupção de energia em Ibaté

Uma árvore caiu nea noite desta sexta-feira (05), na Rua Santa Rita do Passa Quatro, no Jardim Cruzado, em Ibaté,

O incidente interrompeu temporariamente o fornecimento de energia elétrica e bloqueou o tráfego na via.

A ocorrência mobilizou a Defesa Civil de Ibaté, equipes da CPFL Energia e servidores da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que agiram rapidamente para controlar a situação.

Entre as ações realizadas estiveram a retirada da árvore caída, o restabelecimento da energia elétrica e a limpeza da via, que foi posteriormente liberada para o tráfego normal.

