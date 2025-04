Quadrilha sequestra família na região de Marília e abandona vítimas em Araraquara

Ônix roubado foi recuperado pela PM - Crédito: Flávio Fernandes

Um roubo, seguido de sequestro e extorsão, deixou em pânico uma família residente na zona rural de Ubirajara, na região de Marília. As vítimas foram abandonadas em Araraquara.

De acordo com boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil de Araraquara, uma quadrilha armada invadiu uma casa por volta das 22h, na noite de quarta-feira, 23, e sequestraram mãe, de 42 anos, empresária na pequena cidade de 5 mil habitantes, além da filha de 25 anos e do genro, de 31 anos e dirigiram por mais de 200 quilômetros com as vítimas em um Ônix branco, localizado na manhã desta quinta-feira, 24, na Avenida Marginal Um, no Jardim das Gaivotas, em Araraquara.

Mediante ameaças de morte, as vítimas que foram mantidas em cativeiro por aproximadamente três horas, fizeram transações bancárias por aplicativo dos celulares.

Após obedecerem as ordens dos criminosos, as três vítimas foram amarradas e abandonadas em um canavial em Araraquara. Após se soltarem, pediram socorro a um motorista de um caminhão guincho que passava pela rodovia e levadas até a delegacia de polícia para o registro da ocorrência.

O Ônix que pertence a filha da empresária foi abandonado Avenida Marginal Um e recuperado pela PM. Posteriormente, restituída à proprietária.

