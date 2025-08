Quadrilha rouba 2 mil metros de fios de cobre em estação de água e esgoto na região

Compartilhar no facebook

Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Uma quadrilha composta por 7 criminosos armados invadiu e roubou a estação de tratamento e esgoto do DAAE (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) na madrugada desta segunda-feira (4), no km 91 Antônio Machado Sant’Anna, no bairro Jardim Palmares, em Araraquara.

Segundo boletim de ocorrência o vigilante de 38 anos relatou que foi rendido pelos assaltantes assim que chegou a sede da estação, após ser acionado pelo auxiliar de 50, que havia notado movimentações suspeitas. Os bandidos, portando pistolas e revólveres, obrigaram a vítima chamar o colega.

Ambos então foram levados até o refeitório e mantidos sob ameaça até aproximadamente 4h30, quando foram amarrados dentro do banheiro. Antes de fugir, o grupo obrigou o vigia a acompanhar as rondas de rotina, a fim de não levantar suspeitas.

O bando levou cerca de 2 mil metros de fios de cobre, dois celulares das vítimas e uma motocicleta que acabou abandonada próxima a entrada de um canavial. O prejuízo deixado pela quadrilha, está avaliado em aproximadamente R$ 516 mil.

A Polícia Militar só foi acionada por volta das 6h, horário em que o vigilante e o funcionário conseguiram se libertar. Os PMs fizeram patrulhamento pela região, mas não conseguiram localizar o grupo.

Devido a instabilidade do sistema a perícia foi chamada ás 9h e o caso foi registrado em boletim de ocorrência, no Plantão Policial e será investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais). Até o momento ninguém foi preso e quem souber informações do paradeiro da quadrilha, denuncie pelo 181 (Disque Denúncia) ou 190 da Polícia Militar e a sua identidade será preservada.

