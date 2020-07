Quadrilha que roubava cargas é presa na Rodovia Anhanguera

Crédito: Divulgação

Em uma ação conjunta entre policiais militares do 51° BPM/I e do 38°BPM/I prenderam na noite desta quarta-feira, 8, uma quadrilha que havia praticado roubo de uma carga de um caminhão na região de Ribeirão Preto.

Parte dos criminosos foi interceptado por PMs do 51º BPM/I e o restante por integrantes da Força Tática de Porto Ferreira. Os militares do 38° BPM/I abordaram uma caminhonete na Rodovia Anhanguera e localizaram o motorista que estava sendo mantido refém. No momento da ação policial, parte da quadrilha foi presa. A ocorrência foi apresentada em Ribeirão Preto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também